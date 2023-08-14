За основу логотипа разработчики взяли льва, который вырезан на Дмитриевском соборе. Этот символ – неотъемлемая часть герба Владимира, сообщили в мэрии. Красный фон и белые буквы.

За основу логотипа разработчики взяли льва, который вырезан на Дмитриевском соборе. Этот символ – неотъемлемая часть герба Владимира, сообщили в мэрии. Красный фон и белые буквы. Обсуждение бренда города прошло в Центре культуры и искусства на Соборной. В мероприятии приняли участие чиновники, а также разработчики логотипа, представители общественных организаций и сферы туризма. О концепции создания