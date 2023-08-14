Владимирцам, пострадавшим в результате ЧС станут доступны дополнительные социальные...

Владимирцам, пострадавшим в результате ЧС станут доступны дополнительные социальные гарантии.Владимирцам, пострадавшим в результате ЧС природного и техногенного характера, станут доступны дополнительные социальные гарантии. Об этом сообщают в правительстве области.Изменения вступят в силу 1 января 24-го года. Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получат право на приостановление кредита на срок до полугода. Это возможно, если заёмщик проживает в помещении в зоне ЧС, установлено нарушение его жизнедеятельности или в результате происшествия имущество утрачено. Во время льготного периода не допускаются штрафы и пени по кредиту.