Мужчина из Владимирской области сумел через суд обжаловать свою мобилизацию.

Мужчина из Владимирской области сумел через суд обжаловать свою мобилизацию. Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на решение Второго кассационного суда Москвы.Владимирец трудился на оборонном предприятии, но всё-таки получил повестку. Он посчитал действия военного комиссариата незаконными и обратился сперва в Суздальский районный суд, а потом во Владимирский областной суд. Жалобу мужчины не удовлетворили, и его отправили в зону проведения спецоперации. Там наш земляк получил ранение.В августе 2023 года решение владимирских судов было отменено. Скоро мобилизованный житель должен вернуться домой.