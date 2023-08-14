Владимирская область может стать столицей ягодных технологий
Производственную площадку...
Владимирская область может стать столицей ягодных технологий
Производственную площадку "Владимирский хлеб" в Юрьев-Польском районе посетил исполняющий обязанности Министра сельского хозяйства Владимирской области Сергей Лукьянов. Подробности расскажет - Ангелина Свищ.
- Если мы посмотрим здесь на план - это основной шатер там где должен проходить форум, это апробационная площадка, там где будут выращиваться различные сорта.
"Владимирская область - столица ягодных технологий " форум с таким названием в планах компании ДеЛавант. Цель - обмен опытом. При поддержке Правительства региона и администрации Юрьев-Польского района форум состоится уже в следующем году.
Владимир Лялин, управляющий АО "Владимирский хлебокомбинат" и ГК "DeLavant":
- Цель форума - это чтобы объединить всех производителей, тех кто, производит у нас технику, инвентарь, это обучающие обязательно программы по подготовке кадров, обмен опытом и предоставление опытных полей. Мы говорим о таких масштабах уже Российских а не только областных. Мы можем стать таким ягодным центром России.
За 5 лет компания развила свой собственный проект сырья "Малина в шоке". На поле в 45 гектаров выращивается малина и смородина. Компания смогла заменить импортные ягоды на отечественные. Рядом экологически чистое сырье - рожь для хлеба, все для флагманского предприятия Группы- Владимирского хлебокомбината. Площади увеличиваются ежегодно.
Марина Лялина, директор проекта "Малина в шоке" ГК "DeLavant":
- В этом проекте у нас также, это проект сбора ягод у населения. Завод по заморозке и дальнейшей переработки ягоды, куда дальше года будет уходить, шоковая заморозка, дробление и приготовление начинок различных.
Производственную площадку посетил глава Юрьев-Польского района Анатолий Трофимов и исполняющий обязанности Министра сельского хозяйства региона Сергей Лукьянов. Гости оценили качество ягод и обсудили особенности реализации инвестиционных проектов в отрасли на ближайшие 5 лет. Сергей Лукьянов отметил, ягодно-промышленный кластер очень нужен области.
Сергей Лукьянов, и.о. Министра сельского хозяйства Владимирской области:
- Проект очень интересный тем, что на самом деле уникальный проект был бы не только для Владимирской области, но в целом для Российской Федерации, не побоюсь этого слова. Поскольку такого производства, которое объединяло бы в себе и создание ягодного кластера, и производство, и переработку хлебопекарной продукции, мы не увидим.
Климат, почва, наличие питомников саженцев, близость к Москве, - это благоприятные факторы для дальнейшего расширения проекта. Компания ДеЛавант готова возрождать ягодное направление в области.
Ангелина Свищ Илья Хлудов "Вести-Владимир"