Владимирская область может стать столицей ягодных технологий Производственную площадку...

Владимирская область может стать столицей ягодных технологийПроизводственную площадку "Владимирский хлеб" в Юрьев-Польском районе посетил исполняющий обязанности Министра сельского хозяйства Владимирской области Сергей Лукьянов. Подробности расскажет - Ангелина Свищ.- Если мы посмотрим здесь на план - это основной шатер там где должен проходить форум, это апробационная площадка, там где будут выращиваться различные сорта."Владимирская область - столица ягодных технологий " форум с таким названием в планах компании ДеЛавант. Цель - обмен опытом. При поддержке Правительства региона и администрации Юрьев-Польского района форум состоится уже в следующем году.Владимир Лялин, управляющий АО "Владимирский хлебокомбинат" и ГК "DeLavant":- Цель форума - это чтобы объединить всех производителей, тех кто, производит у нас технику, инвентарь, это обучающие обязательно программы по подготовке кадров, обмен опытом и предоставление опытных полей. Мы говорим о таких масштабах уже Российских а не только областных. Мы можем стать таким ягодным центром России.За 5 лет компания развила свой собственный проект сырья "Малина в шоке". На поле в 45 гектаров выращивается малина и смородина. Компания смогла заменить импортные ягоды на отечественные. Рядом экологически чистое сырье - рожь для хлеба, все для флагманского предприятия Группы- Владимирского хлебокомбината. Площади увеличиваются ежегодно.Марина Лялина, директор проекта "Малина в шоке" ГК "DeLavant":- В этом проекте у нас также, это проект сбора ягод у населения. Завод по заморозке и дальнейшей переработки ягоды, куда дальше года будет уходить, шоковая заморозка, дробление и приготовление начинок различных.Производственную площадку посетил глава Юрьев-Польского района Анатолий Трофимов и исполняющий обязанности Министра сельского хозяйства региона Сергей Лукьянов. Гости оценили качество ягод и обсудили особенности реализации инвестиционных проектов в отрасли на ближайшие 5 лет. Сергей Лукьянов отметил, ягодно-промышленный кластер очень нужен области.Сергей Лукьянов, и.о. Министра сельского хозяйства Владимирской области:- Проект очень интересный тем, что на самом деле уникальный проект был бы не только для Владимирской области, но в целом для Российской Федерации, не побоюсь этого слова. Поскольку такого производства, которое объединяло бы в себе и создание ягодного кластера, и производство, и переработку хлебопекарной продукции, мы не увидим.Климат, почва, наличие питомников саженцев, близость к Москве, - это благоприятные факторы для дальнейшего расширения проекта. Компания ДеЛавант готова возрождать ягодное направление в области.Ангелина Свищ Илья Хлудов "Вести-Владимир"