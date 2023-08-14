Сегодня, 14 августа, в Беларуси завершаются вторые игры стран СНГ. Золотую медаль в турнире по боксу среди юниорок завоевала владимирская спортсменка Анастасия Малова. Анастасия Малова –

Сегодня, 14 августа, в Беларуси завершаются вторые игры стран СНГ. Золотую медаль в турнире по боксу среди юниорок завоевала владимирская спортсменка Анастасия Малова. Анастасия Малова – воспитанница владимирской спортивной школы олимпийского резерва по боксу. В финальных боях девушка показала высокий результат и заняла первое место. Для владимирских спортсменов – это третья награда на Играх. На