Злоумышленник проник в незапертый «ВАЗ», обнаружил в бардачке автодокументы, а также паспорт владельца и, воспользовавшись внешнем сходством, решил продать легковушку за 15 000 рублей.
6 августа в отдел полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру обратился 21-летний житель областного центра. Молодой человек пояснил, что не обнаружил во дворе дома припаркованный с вечера легковой автомобиль «ВАЗ». Ущерб заявитель оценил в 200 000 рублей.
В беседе с потерпевшим полицейские выяснили, что владелец легковушки оставил свой автомобиль незапертым, к тому же, с полным пакетом автодокументов и личным паспортом в салоне.
Через несколько дней, в результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили, что к краже автомобиля причастен ранее судимый 20-летний безработный местный житель. Подозреваемый был задержан.
Фигурант признался, что ночью проник в автомобиль, в бардачке которого нашел автодокументы и паспорт владельца. Заметив явное внешнее сходство, злоумышленник решил легковушку продать. Уже на следующий день он реализовал свой план, получив за «ВАЗ» 15 000 рублей.
Новый владелец был оперативно установлен, автомобиль изъят и возвращен законному собственнику.
В настоящее время следователем СУ УМВД России по городу Владимиру в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.