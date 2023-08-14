Злоумышленник проник в незапертый «ВАЗ», обнаружил в бардачке автодокументы, а также паспорт владельца и, воспользовавшись внешнем сходством, решил продать легковушку за 15 000 рублей.

6 августа в отдел полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру обратился 21-летний житель областного центра. Молодой человек пояснил, что не обнаружил во дворе дома припаркованный с вечера легковой автомобиль «ВАЗ». Ущерб заявитель оценил в 200 000 рублей.В беседе с потерпевшим полицейские выяснили, что владелец легковушки оставил свой автомобиль незапертым, к тому же, с полным пакетом автодокументов и личным паспортом в салоне.Через несколько дней, в результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили, что к краже автомобиля причастен ранее судимый 20-летний безработный местный житель. Подозреваемый был задержан.Фигурант признался, что ночью проник в автомобиль, в бардачке которого нашел автодокументы и паспорт владельца. Заметив явное внешнее сходство, злоумышленник решил легковушку продать. Уже на следующий день он реализовал свой план, получив за «ВАЗ» 15 000 рублей.Новый владелец был оперативно установлен, автомобиль изъят и возвращен законному собственнику.В настоящее время следователем СУ УМВД России по городу Владимиру в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.