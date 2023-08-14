Машина была не заперта. Злоумышленник залез в нее и обнаружил документы на авто. Молодой человек заметил внешнее сходство с владельцем машины и решил угнать ее. 6 августа в полицию обратился

Машина была не заперта. Злоумышленник залез в нее и обнаружил документы на авто. Молодой человек заметил внешнее сходство с владельцем машины и решил угнать ее. 6 августа в полицию обратился 21-летний житель Владимира. Он сообщил о пропаже автомобиля «ВАЗ». Молодой человек оценил ущерб в 200 тысяч рублей, сообщили в УМВД. Потерпевший сообщил о том, что