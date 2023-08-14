Во Владимире ликвидируют небезопасный пешеходный переход на улице Мира. Эту информацию...

Во Владимире ликвидируют небезопасный пешеходный переход на улице Мира.Эту информацию подтверждают в администрации Владимира.Речь идёт о нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома №36 «Г» на улице Мира, рядом с Центральным парком - с одной стороны, и рынком «Ополье» - с другой.Напомним, данный перекрёсток действительно считается крайне опасным. Минувшей зимой, например, возле рынка «Ополье» на улице Мира пассажирский автобус №24С сбил пожилую женщину. Она скончалась на месте ДТП.Как стало известно, решение о ликвидации «зебры» приняли в комиссии безопасности дорожного движения.На месте «пешеходного перехода» установят специальные ограждения. И это закономерно, ещё в июне текущего года, в региональном ГИБДД озвучивали участки дорог с самой высокой аварийностью. Переход у рынка «Ополье» на улице Мира, увы, попал в тот самый «антирейтинг».Фото: официальный телеграм канал администрации города Владимира