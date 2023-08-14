Пешеходный переход уберут из-за повышенного очага аварийности. Решение о ликвидации “зебры” приняли в комиссии безопасности дорожного движения. На том месте, где располагался

Пешеходный переход уберут из-за повышенного очага аварийности. Решение о ликвидации “зебры” приняли в комиссии безопасности дорожного движения. На том месте, где располагался пешеходный переход, установят ограждения, сообщили в мэрии. Вероятно, это сделают для того, чтобы упрямые жители не пытались перейти дорогу в привычном месте. Впрочем, ликвидация перехода не должна сильно помешать пешеходам – чуть ниже