За 7 месяцев 2023 года владимирские госавтоинспекторы выявили более 150 водителей, перевозивших юных пассажиров с нарушениями.

В целях обеспечения контроля за использованием детских удерживающих устройств и предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Владимиру провели рейд вблизи детских образовательных учреждений.Инспекторы ДПС проверили более пятидесяти транспортных средств, в салоне которых находились дети. Никто из водителей требования к перевозке детей не нарушил. Родители использовали детские удерживающие устройства и ремни безопасности, что говорит о понимании ответственности за жизнь и здоровье маленьких пассажиров.Однако не всегда взрослые обеспечивают безопасность своим детям в автомобиле. За 7 месяцев 2023 года владимирские полицейские выявили более 150 водителей, перевозивших юных пассажиров с нарушениями. Все они привлечены к административной ответственности.Госавтоинспекторы проинформировали родителей о последствиях ДТП с участием детей, где водители проигнорировали требования по обязательному использованию детских удерживающих устройств и ремней безопасности.Сотрудники полиции напоминают, что в соответствии с пунктом 22.9 Правил дорожного движения перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. В возрасте от 7 до 11 лет (включительно) - с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности.В случае перевозки ребенка на переднем сидении легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Нарушение данных требований влечет наложение административного штрафа в размере 3 000 рублей.