Жительнице дома №215 по улице Добросельской регионального центра компенсировали ущерб, причинённый из-за прохудившейся крыши.

Жительнице дома №215 по улице Добросельской регионального центра компенсировали ущерб, причинённый из-за прохудившейся крыши. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что кровля в здании протекла. В результате в квартире женщины были повреждены потолок, стены и осветительное оборудование.Кроме того, прокуратура выявила и другие нарушения законодательства при содержании общедомового имущества. Так, козырьки подъездов, газовые трубы и отмостки оказались в плохом состоянии, в подвале обнаружилась куча бытового мусора, а в некоторых подъездах не нашлось лампочек.Сегодня руководителю управляющей компании внесено представление об устранении нарушений, в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении.Кроме того, организация выплатила пострадавшей жительнице 200 тыс. рублей. Дом начали ремонтировать.