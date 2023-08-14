Во Владимирской области 22-летнего парня обвиняют в краже крупной суммы у отца и ювелирных...

Во Владимирской области 22-летнего парня обвиняют в краже крупной суммы у отца и ювелирных украшений у матери подруги.В Гороховецком районе следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего безработного местного жителя, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Выяснилось, что молодой человек, задолжав знакомым, решил похитить деньги из сейфа, принадлежащего его отцу.Воспользовавшись моментом, парень украл 237 000 рублей наличными.Через какое-то время история повторилась. Когда у фигуранта вновь возникли финансовые затруднения, он решил украсть ювелирные украшения у матери своей близкой подруги.Как оказалось, потерпевшая женщина доверяла молодому человеку и давала ключи от своей квартиры.В отсутствие хозяев, 22-летний парень украл золотые украшения на общую сумму - 168 000 рублей.Похищенными средствами молодой человек погасил свои долги. А золото, в свою очередь, сдал в ломбард. И «благополучно» потратил вырученные деньги по своему усмотрению.Уточняется, что в итоге мужчине предъявлено официальное обвинение в совершении «кражи». Правда, фигурант успел признать свою вину и возместить причиненный материальный ущерб.Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.Фото-иллюстрация: pxfuel.com