Во Владимирской области из местного «Байкала» извлекли тело утонувшего мужчины.
Очередная трагедия...
Во Владимирской области из местного «Байкала» извлекли тело утонувшего мужчины.
Очередная трагедия на водоёме во Владимирской области. На этот раз в Ковровском районе, ориентир — посёлок Малыгино.
Известно, что в минувшие выходные (12 августа) сотрудники дежурной смены Ковровского поисково-спасательного отряда извлекли тело утонувшего мужчины.
«Ковровский Байкал», как называют водоём жители, место — красивое, но опасное из-за резких спусков в воду. Напомним, большое озеро образовалось на месте карьеров, где добывали и промывали песок.
По предварительной информации, мужчина перед купанием "баловался" спиртным.
Что произошло далее — неизвестно. Правда, уточняется: "Гибель произошла недалеко от берега..."
Личность мужчины установлена, им оказался 30-летний местный житель.
По данным Ковровского поисково-спасательного отряда, в 9 из 10 случаев утонувшие находились в состоянии алкогольного опьянения. И это тревожная статистика.
Всего (по официальным данным) с начала купального сезона на водоëмах Владимирской области утонули 15 человек, из них - 2 детей.
Фото: pxfuel.com