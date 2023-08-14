Во Владимирской области из местного «Байкала» извлекли тело утонувшего мужчины. Очередная трагедия...

Во Владимирской области из местного «Байкала» извлекли тело утонувшего мужчины.Очередная трагедия на водоёме во Владимирской области. На этот раз в Ковровском районе, ориентир — посёлок Малыгино.Известно, что в минувшие выходные (12 августа) сотрудники дежурной смены Ковровского поисково-спасательного отряда извлекли тело утонувшего мужчины.«Ковровский Байкал», как называют водоём жители, место — красивое, но опасное из-за резких спусков в воду. Напомним, большое озеро образовалось на месте карьеров, где добывали и промывали песок.По предварительной информации, мужчина перед купанием "баловался" спиртным.Что произошло далее — неизвестно. Правда, уточняется: "Гибель произошла недалеко от берега..."Личность мужчины установлена, им оказался 30-летний местный житель.По данным Ковровского поисково-спасательного отряда, в 9 из 10 случаев утонувшие находились в состоянии алкогольного опьянения. И это тревожная статистика.Всего (по официальным данным) с начала купального сезона на водоëмах Владимирской области утонули 15 человек, из них - 2 детей.Фото: pxfuel.com