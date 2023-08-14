Физическая разминка, футбол, мастер-классы, активные игры на свежем воздухе – сотрудники полиции приобщают молодежь к здоровому образу жизни.
Накануне в городе Владимире, Муроме, Гусь-Хрустальном и Гороховце состоялись спортивные мероприятия в рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка». Сотрудники полиции, представители Общественных советов при территориальных органах внутренних дел на районном уровне и активисты молодежных движений приехали к ребятам, отдыхающим в загородных оздоровительных лагерях, а также посетили воспитанников подшефного детского дома. Инициаторы «Зарядки со стражем порядка» преследуют благородную цель: приобщить молодежь к занятиям физической культурой, к ценностям здорового, активного образа жизни.
Сотрудники Управления МВД России по городу Владимиру вместе с членом Общественного совета при УМВД приехали к воспитанникам подшефного Владимирского детского дома им. К. Либкнехта. Еще совсем юным ребятам общественник Михаил Шашков, который является председателем правления Федерации бокса Владимирской области, рассказал о выправке и ответственности, которую несет каждый спортсмен. Представитель Общественного совета при УМВД подчеркнул, что здоровый образ жизни и любовь к спорту обязательно помогут ребятам достигнуть высоких результатов.
Вместе с мастером спорта по борьбе самбо и дзюдо, победителем и призером Чемпионата МВД России майором полиции Замиром Ибрагимовым ребята провели физическую разминку, выполнили элементы растяжки мышц и общеукрепляющие упражнения. Титулованный полицейский-спортсмен продемонстрировал несколько специальных спортивных комбинаций для развития ловкости и выносливости.
Временно исполняющий обязанности заместителя начальника УМВД России по городу Владимиру – начальника отдела по работе с личным составом Алексей Филиппов вместе с детьми принял участие в эстафете. Полицейские, общественник и воспитанники подшефного детского дома провели товарищеский футбольный матч. За честную борьбу на поле ребята получили значки со светоотражающими элементами.
В конце встречи инспектор ПДН городского Управления МВД России Светлана Горбунова напомнила детям, что занятия спортом не только улучшают физическое состояние, но и формируют характер и силу воли, учат преодолевать трудности.
Полицейские Отделения МВД России по Гороховецкому району, которых поддержали представители Общественного совета, активисты «Молодой гвардии» и молодежного культурно-досугового центра «Ракета», организовали спортивное мероприятие в школьном лагере «Солнцеград». Физическую зарядку для ребят провел участковый уполномоченный полиции Артем Романов, который в прошлом работал преподавателем физкультуры в этой самой школе. Выполняя несложные физические упражнения, энергией зарядились не только ребята, но и учителя, которые также присоединились к зарядке.
Кинолог Алена Попкова рассказала детской аудитории, что служебным собакам точно так же как и людям необходима физическая нагрузка. А ее четвероногая напарница овчарка Зоркинхоф Уиджи продемонстрировала свои возможности, чем вызвала искренний восторг у ребят.
Завершилось мероприятие веселыми танцами и песнями с активистами «Молодой гвардии» и артистами «Ракеты».
Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» совместно с председателем Общественного совета при МО МВД России Александром Масловым и председателем Совета ветеранов подполковником полиции в запасе Виктором Алексеевым провели с воспитанниками Муромского детского дома дружеский матч по мини-футболу. Игра завершилась со счетом 5:5. В награду ребята получили от полицейских почетные грамоты и сладкие подарки.
Присоединились к спортивной акции и сотрудники отдела по работе с личным составом и ПДН Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный», которые провели с ребятами из загородного лагеря «Хрусталек» активные игры на свежем воздухе.
Молодежь поблагодарила своих гостей за полезное времяпрепровождение и позитивные эмоции.