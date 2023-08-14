Физическая разминка, футбол, мастер-классы, активные игры на свежем воздухе – сотрудники полиции приобщают молодежь к здоровому образу жизни.

Накануне в городе Владимире, Муроме, Гусь-Хрустальном и Гороховце состоялись спортивные мероприятия в рамках всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка». Сотрудники полиции, представители Общественных советов при территориальных органах внутренних дел на районном уровне и активисты молодежных движений приехали к ребятам, отдыхающим в загородных оздоровительных лагерях, а также посетили воспитанников подшефного детского дома. Инициаторы «Зарядки со стражем порядка» преследуют благородную цель: приобщить молодежь к занятиям физической культурой, к ценностям здорового, активного образа жизни.Сотрудники Управления МВД России по городу Владимиру вместе с членом Общественного совета при УМВД приехали к воспитанникам подшефного Владимирского детского дома им. К. Либкнехта. Еще совсем юным ребятам общественник Михаил Шашков, который является председателем правления Федерации бокса Владимирской области, рассказал о выправке и ответственности, которую несет каждый спортсмен. Представитель Общественного совета при УМВД подчеркнул, что здоровый образ жизни и любовь к спорту обязательно помогут ребятам достигнуть высоких результатов.Вместе с мастером спорта по борьбе самбо и дзюдо, победителем и призером Чемпионата МВД России майором полиции Замиром Ибрагимовым ребята провели физическую разминку, выполнили элементы растяжки мышц и общеукрепляющие упражнения. Титулованный полицейский-спортсмен продемонстрировал несколько специальных спортивных комбинаций для развития ловкости и выносливости.Временно исполняющий обязанности заместителя начальника УМВД России по городу Владимиру – начальника отдела по работе с личным составом Алексей Филиппов вместе с детьми принял участие в эстафете. Полицейские, общественник и воспитанники подшефного детского дома провели товарищеский футбольный матч. За честную борьбу на поле ребята получили значки со светоотражающими элементами.В конце встречи инспектор ПДН городского Управления МВД России Светлана Горбунова напомнила детям, что занятия спортом не только улучшают физическое состояние, но и формируют характер и силу воли, учат преодолевать трудности.Полицейские Отделения МВД России по Гороховецкому району, которых поддержали представители Общественного совета, активисты «Молодой гвардии» и молодежного культурно-досугового центра «Ракета», организовали спортивное мероприятие в школьном лагере «Солнцеград». Физическую зарядку для ребят провел участковый уполномоченный полиции Артем Романов, который в прошлом работал преподавателем физкультуры в этой самой школе. Выполняя несложные физические упражнения, энергией зарядились не только ребята, но и учителя, которые также присоединились к зарядке.Кинолог Алена Попкова рассказала детской аудитории, что служебным собакам точно так же как и людям необходима физическая нагрузка. А ее четвероногая напарница овчарка Зоркинхоф Уиджи продемонстрировала свои возможности, чем вызвала искренний восторг у ребят.Завершилось мероприятие веселыми танцами и песнями с активистами «Молодой гвардии» и артистами «Ракеты».Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» совместно с председателем Общественного совета при МО МВД России Александром Масловым и председателем Совета ветеранов подполковником полиции в запасе Виктором Алексеевым провели с воспитанниками Муромского детского дома дружеский матч по мини-футболу. Игра завершилась со счетом 5:5. В награду ребята получили от полицейских почетные грамоты и сладкие подарки.Присоединились к спортивной акции и сотрудники отдела по работе с личным составом и ПДН Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный», которые провели с ребятами из загородного лагеря «Хрусталек» активные игры на свежем воздухе.Молодежь поблагодарила своих гостей за полезное времяпрепровождение и позитивные эмоции.