Вместе с полицейскими-спортсменами участие в зарядке приняли более 140 подростков из загородного лагеря в Вязниковском районе.

Необычная спортивное мероприятие прошло в детском оздоровительном лагере «Сосновый бор» в Вязниковском районе. В гости к ребятам для проведения «Зарядки со стражем порядка» приехали полицейские-спортсмены из регионального и городского Управлений МВД России, а также сотрудники ОМВД России по Вязниковскому району. Вместе с сотрудниками полиции прибыли представители Общественного совета при ОМВД, а также активисты российского движения детей и молодежи «Движение первых».Погода способствовала проведению массовой физической разминки на свежем воздухе. Веселые движения под музыкальное сопровождение ребятам демонстрировали юные активистки Даша и Алина. Под руководством опытных спортсменов в погонах более сотни ребят приступили к выполнению упражнений и, как отметили полицейские, выполняли их уверенно и со знанием дела. Ведь каждое утро в лагере начинается именно с легкой разминки, что улучшает не только физическое самочувствие, но и настроение.Полицейские - спортсмены регионального и городского Управлений МВД России – профессионалы не только на службе, но и в таких видах спорта, как самбо и бокс. После разминки они с радостью выполнили просьбу ребят и провели мастер-класс, продемонстрировав свои умения заинтересованной детской публике. И даже предложили молодежи сойтись в спарринге, на что не только юноши, но и девочки ответили единогласным «да».Вместе с полицейскими в гости к отдыхающим в лагере школьникам приехали победитель регионального этапа конкурса «Педагог года» учитель английского языка вязниковской школы № 9 Мария Булгакова и ее коллега член Общественного совета при ОМВД России по Вязниковскому району победитель районного этапа конкурса «Педагог года» учитель русского языка и литературы школы № 3 Дарья Кубарева. Общаясь с ребятами, педагоги отметили, что спорт, несомненно, положительно влияет на учебный процесс. Спорт дисциплинирует и учит правильно распределять время и силы, что необходимо и в учении. Кроме того, благодаря спорту школьники учатся командной работе. Мария Булгакова и Дарья Кубарева посоветовали ребятам вести здоровый образ жизни и ориентироваться на правильные ценности в жизни, стремиться к саморазвитию, выбирать живое общение, а не «зависать» в социальных сетях и мессенджерах. А Дарья Кубарева, как настоящий «Педагог года» решила подать пример ребятам не на словах, а на деле, и первой попробовать себя в качестве начинающего самбиста.Время прошло с пользой и в удовольствие. А в завершении спортивного мероприятия полицейские предоставили возможность ребятам посмотреть служебный автотранспорт и ответили на вопросы ребят о службе в полиции.