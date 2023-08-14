Во Владимирской области состоялся пленэр в память великого графика Бориса Французова. А теперь...

Во Владимирской области состоялся пленэр в память великого графика Бориса Французова.А теперь совершим арт-путешествие в Камешковский район. На пленэр памяти великого графика Бориса Французова.- Отцепись от одежды, сейчас еще полетит.Пленэр на то и пленэр, что художники, выходя на этюды сливаются с природой и в духовном, и в физическом смысле. А для местных жителей и вовсе становятся своими.Виктор Калашников, художник, кандидат искусствоведения. Москва:- Да, с нами здороваются, мы сами уже часть природы, если хотите.В село Великово, сегодня это поселок Краснознаменский, участники французовского пленэра приезжают уже третий раз и вновь находят повод для творческого вдохновения. Столь живописны эти места. И острым профессиональным взглядом, замечают не только окружающие красоты, но и те благотворные изменения, которые здесь происходятЮрий Ткачев, Заслуженный художник России:- И мы видим, как меняется село. Причем село меняется относительно храма. Мы видим, как уже прихожане идут во храм, скосили траву, стала дорожка к храму все аккуратненько и село стало возрождаться. Похоже, что храм в селе - великое дело.Мимо церкви во имя грузинской Иконы Божьей Матери живописцы отправляются в творческий поиск. Вадим Левахин устанавливает свой этюдник, и вот - храм уже на полотне.Наталья Пушнина, Заслуженный художник России, Санкт- Петербург:- Каждый художник-пейзажист в идеале хочет создать что-то равное "Московскому дворику" Поленова или "Грачи прилетели" Саврасова. Мы к этому стремимся.Не покладая кистей. Вот Валентина Гилазутдинова моет их перед работой. Живописец Андрей Мочалин сразу предупредил своих коллег: цветы - мои! Посмотрите, как его палитра совпадает цветочным разнотравьем под ногами и кисть кропотливо переносит на холст этот живой ковер.Дмитрий Холин, живописец:- Какой-то подъем внутренний, и ты как бы замыкаешься на работе, на этом месте, на холсте, красках и только об этом и думаешь.На пленэр выезжают творческими семьями. Татьяна Солодилова здесь вместе с сыном Федором. Студент суриковского института каждую свободную минуту за этюдником. И не отходил бы от него, если бы не обедСовместная трапеза надолго не затягивается.Быт мастеров не прихотлив: девочки спят на сцене за занавеской, мальчики расположились во временно свободном зрительном зале сельского клуба. Не без комфорта - это спальное место неформального капитана команды Юрия Ткачева.Здесь же в экспозиционный вид приводятся свеженаписанные этюды.Потому что есть традиция: по завершении творческой командировки устраивать в сельском клубе для местных жителей и приезжих гостей отчетную выставку. И как водится - работает импровизированный выставком. Разговор профессиональный, но дружелюбный.Все сидели в одном месте, но у всех по-разному получилось, а вот это разнотравье меня тоже немножко пугает четкое состояние, и вот это кончено классно место владимирской школы живописи.- Иди сюда покажи свое мастерствоДни мелькают стремительно, как шарик пинг-понгаИ так каждый вечерОкрестные виды тем временем ждут - когда же им удастся попасть в поле зрения художника. Словно августовская природа осознает свою скоротечность и понимает: единственный шанс сохраниться навсегда - попасть на полотно живописца.Андрей Николаев, Мария Платанюк "Вести-Владимир".