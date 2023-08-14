В отношении задержанных иностранных граждан полицейскими составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП РФ.

Во Владимирской области в результате рейдовых мероприятий выявлены факты незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. Мероприятия проведены сотрудниками УФСБ России по Владимирской области совместно с сотрудниками УВМ УМВД России по Владимирской области при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.В ходе рейда в одном из районов выявлены граждане из стран СНГ, прибывшие в регион для осуществления трудовой деятельности в организациях, выполняющих подрядные работы на различных строительных площадках. Необходимые разрешительные документы у иностранцев отсутствовали.Сотрудниками полиции в отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП РФ.По решению суда 34 гражданина одной из среднеазиатских республик подвергнуты административному наказанию в виде штрафа с административным выдворением, из них 10 - помещены в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Владимирской области. Еще 6 человек в настоящее время ожидают решения суда по административному делу.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.