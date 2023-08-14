В этом году в соревнованиях, проходящих в рамках 100-летия образования спортивного общества «Динамо», принимают участие более 20 команд из разных регионов России.

В городе Суздале Владимирской области состоялось торжественное открытие всероссийских спортивных соревнований МВД России по служебному автомобильному многоборью. Цель состязаний – совершенствование профессиональной подготовленности сотрудников органов внутренних дел, повышение эффективности применения служебного боевого оружия, а также обмен опытом.На церемонии открытия с приветственным словом и пожеланиями успешных соревнований к присутствующим обратился представитель ГУРЛС МВД России подполковник полиции Александр Сазонов. В этом году в соревнованиях, проходящих в рамках 100-летия образования спортивного общества «Динамо», принимают участие более 20 команд из разных регионов России.Программой состязаний предусмотрен квалификационный тур, включающий проверку знаний Правил дорожного движения, а также демонстрацию мастерства управления служебным автомобилем в ходе прохождения трассы скоростного маневрирования. Помимо этого, в турнир включён бег со стрельбой из пистолета Макарова. Все этапы участники преодолевают в форменном обмундировании, в котором повседневно несут службу.Уже в день открытия чемпионата каждый из спортсменов прошёл тестирование по Правилам дорожного движения и продемонстрировал мастерство владения пистолетом Макарова.Победители и призёры определятся по количеству набранных баллов по итогам прохождения всех этапов.Информация опубликована на портале «МВД Медиа».