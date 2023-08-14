С начала текущего года на трассах Владимирской области зарегистрировано свыше 60 ДТП, в которых пострадали дикие животные.

С начала текущего года на трассах Владимирской области зарегистрировано свыше 60 ДТП, в которых пострадали дикие животные. Об этом проинформировала пресс-служба Госохотинспекции Владимирской области.Сотрудники ведомства напоминают, что в случае отсутствия полиса ОСАГО ущерб будет взыскиваться с автовладельца. Так, за сбитого в регионе лося придётся заплатить 80 тыс. рублей, за косулю – 40 тыс. рублей, а за кабана – 30 тыс. рублей.«Просим водителей быть особенно внимательными при проезде лесистой местности в ночное/сумеречное время», - говорится в сообщении Госохотинспекции региона.