Офицеры 19 военной прокуратуры армии, войсковая часть 56680, примут участие в месячнике сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Офицеры 19 военной прокуратуры армии, войсковая часть 56680, примут участие в месячнике сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Мероприятие пройдёт в августе в частях 27 ракетной армии РВСН. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.В рамках месячника состоятся беседы и лекции, задачей которых станет предупреждение неуставных правил взаимоотношений, устранение нарушений законов и повышение уровня правовой информативности. С личным составом проведут беседу на тему «Ответственность военнослужащих за нарушение уставных правил взаимоотношений, рукоприкладство, уклонение от военной службы, преступления против собственности».Кроме того, представители военной прокуратуры посетят неблагополучные в плане дисциплины и правопорядка части, где проведут занятия с офицерами, прапорщиками, сержантами и рядовыми по профилактике правонарушений.«На личном приеме офицеры военной прокуратуры ответят на вопросы военнослужащих и членов их семей, проведут юридические консультации», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.