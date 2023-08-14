За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 41 ДТП, в которых 1 человек погиб и 62 человека получили ранения различной степени тяжести.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие, в которых 1 человек погиб, 62 человека получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 13 детей.Полицейскими оформлено 315 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлены 120 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Судогодский районПо предварительной информации, 07.08.2023 г. около 09:25 на 310 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Судогодском районе водитель автомобиля «Рено», 1947 г.р., двигаясь в сторону г. Владимир, выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «Лада» под управлением водителя 1996 г.р., в результате чего совершил с ним столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» и пассажир автомобиля «Лада», 2001 г.р., направлены на амбулаторное лечение.Вязниковский районПо предварительной информации, 08.08.2023 г. около 09:55 на 3 км автодороги «ст. Сеньково - п. Никологоры - п. Степанцево - д. Симонцево» в Вязниковском районе водитель автомобиля «УАЗ», 1987 г.р., выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество движущемуся по главной дороге автомобилю «Лада» под управлением водителя 1974 г.р., в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП пассажиры автомобиля «Лада» 1979 г.р. и 2016 г.р. направлены на амбулаторное лечение.Александровский районПо предварительной информации, 09.08.2023 г. около 03:40 на 130 км автодороги «Колокша - В. Дворики» в Александровском районе водитель автомобиля «Опель», 1996 г.р., совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Ваз» под управлением водителя 1992 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз» направлен на амбулаторное лечение, его пассажир, 1969 г.р., госпитализирован.Муромский районПо предварительной информации, 10.08.2023 г. около 13:00 на ул. Советская у д. 46 в г. Муром водитель автомобиля «Фольксваген», 2000 г.р., не уступил дорогу автомобилю «Лексус» под управлением водителя 1992 г.р., в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП пассажир автомобиля Фольксваген, 2002 г.р., направлена на амбулаторное лечение.Александровский районПо предварительной информации, 11.08.2023 г. около 22:00 на 118 км автодороги «Колокша - В. Дворики» в Александровском районе водитель автомобиля «Лифан», 1963 г.р., совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с автомобилем «Киа» под управлением водителя 1986 г.р. и автомобилем «Фиат» под управлением водителя 1979 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «Лифан», 1983 г.р., и пассажиры автомобиля «Фиат» 1981 г.р., 2013 г.р. и 2011 г.р. направлены на амбулаторное лечение.Кольчугинский районПо предварительной информации, 12.08.2023 г. около 17:35 на 62 км автодороги «Колокша - Кольчугино - Александров - В. Дворики» в Кольчугинском районе водитель автомобиля «БМВ», 1984 г.р., двигаясь со стороны г. Александров в сторону г. Владимира, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада» под управлением водителя 1982 г.р. После чего автомобиль «Лада» совершил столкновение с припаркованным на обочине встречной полосы автомобилем «Ваз». В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада», 1989 г.р., направлена на амбулаторное лечение, еще один пассажир автомобиля «Лада», 2023 г.р., госпитализирован.Судогодский районПо предварительной информации, 13.08.2022 г. около 04:45 у д. 7 по ул. Центральная в д. Ново-Петрово в Судогодском районе водитель автомобиля «Ваз», 1995 г.р., двигаясь со стороны автодороги «Владимир - Муром - Арзамас», не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель автомобиля и его пассажир 1998 г.р. госпитализированы, еще один пассажир, 1989 г.р., направлена на амбулаторное лечение.Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения! При управлении транспортным средством соблюдайте скоростной режим, боковой интервал и дистанцию, учитывайте дорожные условия, воздержитесь от выполнения опасных маневров, осуществляйте движение с разрешенной скоростью, позволяющей остановиться или выполнить маневр в случае непредвиденной ситуации. Будьте особенно внимательными перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками. Ни в коем случае не садитесь за руль, если употребили спиртное!Для обеспечения безопасности пешеходам необходимо передвигаться по тротуарам, переходить проезжую часть только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности, а также пользоваться светоотражающими элементами.Помните! Безопасность на дорогах напрямую зависит от поведения каждого участника дорожного движения.