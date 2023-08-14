Юрьев-Польский районный суд аннулировал фиктивный брак между гражданкой России и мигрантом. В...

Юрьев-Польский районный суд аннулировал фиктивный брак между гражданкой России и мигрантом.В Юрьев-Польском прокурор добился расторжения фиктивного брака. Выяснилось, что пять лет назад - 1 сентября 2018 года в Богородском отделе ЗАГС (Управления ЗАГС Москвы) был зарегистрирован брак между гражданкой России и гражданином Республики Таджикистан.«За заключение фиктивного брака женщина получила денежные средства в размере 80 000 рублей...» - рассказали в пресс-служба прокуратуры Владимирской области.24 февраля 2023 года СО ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ («организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору»). В данный момент проводится предварительное расследование.А также, по результатам проверки, прокурором в Юрьев-Польский районный суд было направлено исковое заявление о признании брака с мигрантом - недействительным.В итоге требования удовлетворены судом в полном объеме. Уточняется, что решение в законную силу не вступило.Фото: pxfuel.com