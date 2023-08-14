Чужую карту с моментальной оплатой обвиняемый использовал в различных торговых точках Гороховца в общей сложности семнадцать раз.

Следователем Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 38-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета».Следствием установлено, что в июне обвиняемый нашел около одного из магазинов в городе Гороховец банковскую карту, которой решил воспользоваться в личных целях. Чужую карту с моментальной оплатой мужчина использовал в различных торговых точках в общей сложности семнадцать раз.Кражу денежных средств 47-летняя потерпевшая обнаружила, зайдя в личный кабинет мобильного банка, где увидела уведомления о многочисленных списаниях на общую сумму почти 3 000 рублей.Личность подозреваемого оперуполномоченные полиции установили, отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах. Мужчина был задержан и во всем сознался. Причиненный материальный ущерб возместил в ходе следствия.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.