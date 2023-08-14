За неделю с 7 по 13 августа на дорогах Владимирской области случилось 41 ДТП. 13 детей получили травмы различной степени тяжести.

За неделю с 7 по 13 августа на дорогах Владимирской области случилось 41 ДТП. 13 детей получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.Одна из аварий с участием несовершеннолетнего произошла в субботу, 12 августа, в Кольчугинском районе на 62-м километре трассы «Колокша-Кольчугино-Александров-В. Дворики». Правоохранители предварительно установили, что автомобиль БМВ под управлением мужчины 1984 года рождения выехал на встречную полосу движения и врезался в «Ладу», которая, в свою очередь, столкнулась с припаркованной машиной ВАЗ.В результате аварии пострадали пассажиры «Лады», в том числе ребёнок 2023 года рождения. Сегодня малыш находится в больнице.