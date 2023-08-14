Среди них 19 детей. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано. В результате лабораторных исследований 9 паразитов оказались

Среди них 19 детей. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано. В результате лабораторных исследований 9 паразитов оказались переносчиками боррелиоза. Роспотребнадзор области напоминает, если обнаружили на теле клеща, то его нужно быстро удалить и сдать на исследование. Так удастся избежать инфекции, которую может переносить паразит. Напомним, на прошлой неделе Минздрав области сообщал,