Жемчужина Золотого кольца отметила День рождения. Суздалю исполнилось 999 лет. В минувшие выходные...

Жемчужина Золотого кольца отметила День рождения.Суздалю исполнилось 999 лет. В минувшие выходные Жемчужина Золотого кольца отметила День рождения.Праздник прошел скромно, власти решили обойтись без пышных торжеств. В преддверии грядущего тысячелетия древняя русская святыня превратилась в одну большую строительную площадку. Торжественное открытие Дня города прошло как раз на фоне главного реставрационного проекта Суздаля. Торговых рядов. Поздравили горожан и гостей с праздником мэр Суздаля Сергей Сахаров, глава Суздальской районной администрации Алексей Сараев. А затем на площади весь день шел праздничный концерт, работала ярмарка мастеров. На нее съехались ремесленники со всей России.Сергей Сахаров, глава администрации г. Суздаля:- Немножко праздник подпортили 28 видов работ. От маленького двора до большого моста. Это так или иначе неудобство. Город-это строительная площадка в преддверии 1000-летия. Но обязательно к финальным торжествам 1000-летию все работы будут закончены и город предстанет перед туристами и самое главное жителями в другом современном и древнем облике.