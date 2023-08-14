Правоохранители добились расторжения фиктивного брака между жительницей Юрьев-Польского района и гражданином Таджикистана.

Правоохранители добились расторжения фиктивного брака между жительницей Юрьев-Польского района и гражданином Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Было установлено, что 1 сентября 2018 года женщина вышла замуж за иностранца, чтобы легализовать его пребывание на территории нашей страны. За фиктивный союз дама взяла 80 тыс. рублей.Однако в феврале 2023 года на женщину завели уголовное дело по подозрению в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Проводится расследование.Также прокуратура направила иск в Юрьев-Польский районный суд об аннулировании брака. «Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме, решение в законную силу не вступило», - говорится в сообщении ведомства.