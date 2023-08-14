Вместо трех сотен рублей, необходимых для оплаты такси, фигурантка перевела со счета потерпевшего на свой счет 90 000 рублей.

2 августа в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратился 36-летний местный житель, сообщивший о хищении с его банковского счета 90 000 рублей.Выясняя обстоятельства, сотрудники полиции установили, что к краже денег может быть причастна ранее судимая 30-летняя знакомая заявителя. С ней мужчина встречался накануне в кафе в городе Муром.После совместного времяпрепровождения в заведении женщина намекнула своему приятелю, что у нее нет денег на такси. Тогда потерпевший открыл в своем телефоне мобильное приложение банка и предложил самой перевести на счет нужную сумму, чтобы оплатить услуги такси.Однако увидев крупную сумму денег, фигурантка вместо трех сотен рублей перевела себе 90 000 рублей. После чего поспешила уехать.Мужчина не сразу обратил внимание на отсутствие на счету такой суммы, поскольку смс-оповещения не были подключены.Деньги своего приятеля безработная злоумышленница успела потратить на личные нужды.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Причиненный ущерб подозреваемая обязалась возместить.