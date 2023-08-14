Жительнице Владимира выплатили крупную денежную компенсацию за протечку крыши в многоквартирном...

Жительнице Владимира выплатили крупную денежную компенсацию за протечку крыши в многоквартирном доме.И вновь речь идёт о нарушениях, допущенных одной из управляющих компаний во Владимире.Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, была проведена проверка соблюдения законодательства при содержании жилого дома № 215 на улице Добросельской.Оказалось, что у одной из жительниц серьёзно повреждены потолок, стены, а также осветительные приборы. Помимо этого, были зафиксированы и другие нарушения:«… Козырьки подъездов частично разрушены и поражены мхом, газовые трубы по периметру дома имеют следы коррозии и не окрашены, в подвале - скопление бытового мусора, в некоторых подъездах отсутствуют лампочки, отмостка с торца и задней части дома находится в неудовлетворительном состоянии...» - рассказали в пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Лишь после вмешательства прокурора пострадавшей жительнице была выплачена компенсация причиненного ущерба - 200 тысяч рублей.По результатам проверки руководителю управляющей организации внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.В данный момент наконец-то проводится ремонт кровли. Сообщается, что устранение выявленных нарушений контролируется прокуратурой Владимира.Фото-иллюстрация: pxfuel.com