Полицейские ликвидировали лабораторию, где мужчина выращивал растение

Полицейские ликвидировали лабораторию, где мужчина выращивал растениеКак сообщает пресс-служба УМВД России по Костромской области, наркополицейские ликвидировали лабораторию по выращиванию конопли.Дома у подозреваемого, полицейские изъяли почти 10 граммов готовой к употреблению марихуаны, больше 200 граммов наркосодержащих растений, а также необходимое для выращивания оборудование и приспособления для курения. По версии следствия, 52-летний мужчина 5 лет назад нашел дикорастущую коноплю, отломил черенки и начал выращивать ее дома. Сам задержанный пояснил: употреблял наркотик, поскольку считал, что тот обладает лечебными свойствами.Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ.