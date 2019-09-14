Сборная США по баскетболу заняла седьмое место на Кубке мира, который проходит в Китае. Это стало известно после победы американцев над командой Польши со счетом 87:74. Встреча между ними прошла в Пекине.

Сборная США по баскетболу заняла седьмое место на Кубке мира, который проходит в Китае. Это стало известно после победы американцев над командой Польши со счетом 87:74. Встреча между ними прошла в Пекине.Самым результативным игроком матча стал поляк Матеуш Понитка, набравший 18 очков. У сборной США лучшим оказался Донован Митчелл, оформивший дабл-дабл (16 баллов + 10 передач).Американские баскетболисты показали худший результат в истории мировых первенств. В 2002 году сборная США заняла шестое место. Спустя 17 лет американцы сумели превзойти это "достижение".Напомним, что финал Кубка мира, заменившего чемпионат мира, состоится 15 сентября. В нем сойдутся сборные Испании и Аргентины. За бронзу в этот же день поспорят команды Австралии и Франции.