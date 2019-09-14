Врачи опасаются за жизнь артистки. Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому.

Врачи опасаются за жизнь артистки. Анастасию Заворотнюк ввелив медикаментозную кому.Звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в одной изстоличных клиник под вымышленной фамилией. Артистка борется за жизнь. Доктора оценивают состояние Анастасии Заворотнюк как очень тяжелое.Ранее СМИ сообщали, что актрисе хотят провести операцию,однако консилиум врачей опасается, что ослабленный организм знаменитости неперенесет нагрузки. Медики приняли решение ввести Анастасию Заворотнюк в состояниеискусственной комы. Сообщает Телеграм-канал "112".Напомним, у актрисы диагностировали рак мозга четвертойстадии. По некоторым данным, онкологию у звезды обнаружили год назад, вскорепосле того, как она родила дочь Милу.Анастасия Заворотнюк лечилась за рубежом, однако терапия непринесла результатов. Накануне звезду популярного сериала вертолетом доставилив Москву из Польши, у нее начался отек мозга.Сейчас рядом с ее муж – фигурист ПетрЧернышев. Он отказался от работы в ледовом шоу, чтобы все время проводить сизбранницей. Спортсмен поддерживает супругу в борьбе с ужасным недугом. Отметим,что официальный представитель опровергает информацию о госпитализации