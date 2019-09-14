Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в субботу, что кандидатура представителя города в Совете Федерации Валентины Матвиенко вновь будет предложена на этот пост.

Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в субботу, что кандидатура представителя города в Совете Федерации Валентины Матвиенко вновь будет предложена на этот пост. Официально это решение оформят после вступления Беглова в должность. Сейчас сенатор от Петербурга Валентина Матвиенко является председателем Совета Федерации, пишет ТАСС.Александр Беглов на прошедших 8 сентября выборах губернатора Петербурга набрал 64,43 процента голосов. Инаугурация назначена на 18 сентября.