Новоиспеченный супруг спел теледиве песню группы Мумий Тролль Молния. Ксения Собчак не смогла сдержать эмоций.

Новоиспеченный супруг спел теледиве песню группы "МумийТролль" "Молния". Ксения Собчак не смогла сдержать эмоций.Светская львица Светлана Бондарчук опубликовала в личном "Инстаграм"видеозапись, которую сделала на банкете в честь бракосочетания телеведущейКсении Собчак и режиссера Константина Богомолова. В кадре молодожен поет дляизбранницы на глазах у изумленных гостей.Музыкальный сюрприз от возлюбленного довел Ксению Собчак до слез.Судя по всему, слова композиции растрогали телеведущую."А эта свадьба свадьба свадьба пела и плясала / И крылья этусвадьбу вдаль несли / Широкой этой свадьбе было места мало / И неба было мало иземли ❤️❤️(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – подписалавидео Светлана Бондарчук.Отметим, что Собчак тоже спела Богомоловупесню. Правда, выбор композиции удивил присутствующих. Теледива исполнила хитИрины Аллегровой "Привет, Андрей". Режиссер оценил подарок супруги. Константинсказал, что готов отзываться на любое имя, а после обнял жену. Видео свыступлением опубликовала в личном микроблоге продюсер Яна Рудковская.Добавим, что гостей вечера развлекали нетолько молодожены. После выступали профессиональные артисты, в числе которыхбыли Филипп Киркоров, Глюкоза, Нино Катамадзе и Анна Чиповская.Напомним, вчера, 13 сентября, телеведущая и режиссер сочеталисьбраком в Грибоедовском Дворце бракосочетания. На мероприятие жених и невестаприбыли в черном катафалке, на котором красовалась надпись "Пока смерть неразлучит нас". Из окна автомобиля торчали туфли . После ЗАГСа знаменитости отправились в храм ВознесенияГосподня у Никитских ворот, где обвенчались.