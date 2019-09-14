Новоиспеченный супруг спел теледиве песню группы Мумий
Тролль Молния. Ксения Собчак не смогла сдержать эмоций.
Новоиспеченный супруг спел теледиве песню группы "Мумий
Тролль" "Молния". Ксения Собчак не смогла сдержать эмоций.
Светская львица Светлана Бондарчук опубликовала в личном "Инстаграм"
видеозапись, которую сделала на банкете в честь бракосочетания телеведущей
Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. В кадре молодожен поет для
избранницы на глазах у изумленных гостей.
Музыкальный сюрприз от возлюбленного довел Ксению Собчак до слез.
Судя по всему, слова композиции растрогали телеведущую.
"А эта свадьба свадьба свадьба пела и плясала / И крылья эту
свадьбу вдаль несли / Широкой этой свадьбе было места мало / И неба было мало и
земли ❤️❤️(здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – подписала
видео Светлана Бондарчук.
Отметим, что Собчак тоже спела Богомолову
песню. Правда, выбор композиции удивил присутствующих. Теледива исполнила хит
Ирины Аллегровой "Привет, Андрей". Режиссер оценил подарок супруги. Константин
сказал, что готов отзываться на любое имя, а после обнял жену. Видео с
выступлением опубликовала в личном микроблоге продюсер Яна Рудковская.
Добавим, что гостей вечера развлекали не
только молодожены. После выступали профессиональные артисты, в числе которых
были Филипп Киркоров, Глюкоза, Нино Катамадзе и Анна Чиповская.
Напомним, вчера, 13 сентября, телеведущая и режиссер сочетались
браком в Грибоедовском Дворце бракосочетания. На мероприятие жених и невеста
прибыли в черном катафалке, на котором красовалась надпись "Пока смерть не
разлучит нас". Из окна автомобиля торчали туфли . После ЗАГСа знаменитости отправились в храм Вознесения
Господня у Никитских ворот, где обвенчались.