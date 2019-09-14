Стартовая пресс-конференция двух ведущих боксеров полутяжелого веса – российского чемпиона мира по версии Международной федерации бокса (IBF) Артура Бетербиева и чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) украинца Александра Гвоздика, - состоялась накануне.

Стартовая пресс-конференция двух ведущих боксеров полутяжелого веса – российского чемпиона мира по версии Международной федерации бокса (IBF) Артура Бетербиева и чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) украинца Александра Гвоздика, — состоялась накануне.После завершения пресс-раута боксеры сошлись в традиционной "дуэли взглядов". Как уже сообщали 33Live.RuRu, поединок Бетербиева и Гвоздика состоится 18 октября в американской Филадельфии.Beterbiev vs Gvodzyk in a light heavyweight unification fight! #ESPN #boxing #furywallin #fight #toprank #trboxing pic.twitter.com/YDOJ3qYHBB— doublejab.news (@Doublejabnews) 13 сентября 2019 г."Я хочу поблагодарить Top Rank и моего оппонента Александра Гвоздика за организацию объединительного боя, — сказал Бетербиев. – Болельщики из разных стран мира увидят то, что хотят. Это будет великий бой между двумя чемпионами, желающими стать абсолютными чемпионами в полутяжелом весе. Я с нетерпением жду возможности выйти в ринг".