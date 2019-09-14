Артистка показала фото, на котором, как она считает, находится
в своей лучшей физической форме. Виктория Дайнеко рассказала, что чувствовала
себя сексуальной.
Артистка показала фото, на котором, как она считает, находится
в своей лучшей физической форме. Виктория Дайнеко рассказала, что чувствовала
себя сексуальной.
Вокалистка тщательно следит за своим весом. В последнее время
звезда заметно похудела. Подписчики, рассматривая фото Виктории Дайнеко в
соцсетях, не устают отмечать, как она похорошела.
Между тем артистка уверена, что ей есть над чем
работать. В своем "Инстаграм" певица опубликовала архивный снимок. Виктория
считает, что не выглядела никогда так прекрасно, как после рождения дочери
четыре года назад.
В кадре артистка фотографирует себя в зеркале на камеру
мобильного. облачена в обтягивающее платье салатового оттенка. Наряд подчеркивает точеную фигуру знаменитости.
"Хотела сказать, что никогда не была такой стройной и не
чувствовала себя такой сексуальной, как после появления на свет дочери. Такое
ощущение, что "до" было все абсолютным ребячеством", – написала звезда ниже.
Напомним, родила дочь Лидию осенью 2015 года.
Отец ребенка – барабанщик Дмитрий Клейман. Певица и музыкант развелись после
появления ребенка. Клейман был пойман на измене. После расставания
бывшие супруги не сразу нашли общий язык, однако ради наследницы смогли
наладить общение.