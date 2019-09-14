Артистка показала фото, на котором, как она считает, находится в своей лучшей физической форме. Виктория Дайнеко рассказала, что чувствовала себя сексуальной.

Артистка показала фото, на котором, как она считает, находитсяв своей лучшей физической форме. Виктория Дайнеко рассказала, что чувствоваласебя сексуальной.Вокалистка тщательно следит за своим весом. В последнее времязвезда заметно похудела. Подписчики, рассматривая фото Виктории Дайнеко всоцсетях, не устают отмечать, как она похорошела.Между тем артистка уверена, что ей есть над чемработать. В своем "Инстаграм" певица опубликовала архивный снимок. Викториясчитает, что не выглядела никогда так прекрасно, как после рождения дочеричетыре года назад.В кадре артистка фотографирует себя в зеркале на камерумобильного. облачена в обтягивающее платье салатового оттенка. Наряд подчеркивает точеную фигуру знаменитости."Хотела сказать, что никогда не была такой стройной и нечувствовала себя такой сексуальной, как после появления на свет дочери. Такоеощущение, что "до" было все абсолютным ребячеством", – написала звезда ниже.Напомним, родила дочь Лидию осенью 2015 года.Отец ребенка – барабанщик Дмитрий Клейман. Певица и музыкант развелись послепоявления ребенка. Клейман был пойман на измене. После расставаниябывшие супруги не сразу нашли общий язык, однако ради наследницы смоглиналадить общение.