До 25 (по другим данным, 28) человек выросло количество пострадавших в результате лобового столкновения автобуса ПАЗ и грузовой машины MAN в Ярославской области. Число погибших не изменилось и составляет семь человек. Среди пострадавших - один ребенок.

До 25 человек выросло количество пострадавших в результате лобового столкновения автобуса "ПАЗ" и грузовой машины MAN в Ярославской области. Число погибших не изменилось и составляет семь человек. Среди пострадавших — один ребенок, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Ярославской области. При этом представитель УМВД по региону сообщила РИА Новости, что число пострадавших увеличилось до 28 человек, число погибших не изменилось.По факту аварии, произошедшей на 20-м километре дороги Ярославль — Заячий холм — Иваново, Следственное управление СКР по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, возбудило Следственное управление Управления МВД по Ярославской области, передает "Интерфакс".Пострадавшие в ДТП на трассе в Гаврилов-Ямском районе размещены в больницах Ярославской области, сообщается на сайте правительства региона. Среди семи погибших — пять женщин и двое мужчин, это водители столкнувшихся транспортных средств. Открыта горячая линия МЧС, ее телефон — 8 (4852) 79-09-01.По информации ГИБДД, аварию спровоцировал водитель грузовика MAN: он выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим ему навстречу автобусом "ПАЗ".