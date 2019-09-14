В канадском городке Оквилл завершился турнир по фигурному катанию Autumn Classic International, входящий в календарь серии ISU Challenger Series. Победила японка Рика Кихира, россиянка Евгения Медведева стала второй, проиграв сопернице и в короткой, и в произвольной программе.

В канадском городке Оквилл завершился турнир по фигурному катанию Autumn Classic International, входящий в календарь серии ISU Challenger Series. Победила японка Рика Кихира, россиянка Евгения Медведева стала второй, проиграв сопернице и в короткой, и в произвольной программе.Кихира лидировала после первого дня, опережая нашу экс-чемпионку мира на 3 балла, что давало Медведевой шансы на борьбу за золото. Однако Евгения допустила в произвольной программе три небольшие ошибки и в итоге набрала вторую сумму – 217,43 балла. У Кихиры – 224,16 балла, третьей стала кореянка Лим Ын Су – 184,38.