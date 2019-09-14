Российская фигуристка Александра Трусова вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Она первой в мире исполнила четверной тулуп и четверной лутц. 15-летняя россиянка получила официальные сертификаты, подтверждающие ее рекорды.

Российская фигуристка Александра Трусова вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Она первой в мире исполнила четверной тулуп и четверной лутц. 15-летняя россиянка получила официальные сертификаты, подтверждающие ее рекорды."Очень большая честь оказаться упомянутой в ряду таких невероятных легенд советского спорта как Сергей Бубка и Ирина Роднина. Я очень рада, что попала в книгу рекордов Гиннесса. Это, конечно, еще больше мотивирует, – цитирует Трусову "Спорт-экспресс".Напомним, что российская фигуристка первой среди женщин исполнила четверной тулуп 10 марта 2018 года на юниорском чемпионате мира в Болгарии. А уже 12 октября 2018 года она выполнила четверной лутц на этапе Гран-при в Армении.