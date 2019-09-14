Известная актриса Алена Хмельницкая разместила в Инстаграм фотографию старшей дочери Александры. Пользователи осыпали девушку комплиментами.

Известная актриса Алена Хмельницкая разместила в Инстаграм фотографию старшей дочери Александры. Пользователи осыпали девушку комплиментами.На снимке, опубликованном в социальных сетях, 24-летняя наследница актрисы запечатлена в полуанфас. Александра позирует в открытом топе и кожаной куртке. Дерзкий образ девушка дополнила пышной прической.В подписи к снимку назвала дочь "лучшей версией себя". "Теперь у нее почти 3 сестры и брат. Сашка моя! Моя "пазла", – написала знаменитость, сопроводив запись хештегом #люблюнемогу.Комментаторы пришли в восхищение от повзрослевшей дочери артистки. По их словам, Александра взяла все самое лучшее от своих родителей. "Она красотка. Я сначала подумала, что это вы", "Правильно говорят, гены пальцем не размажешь. У шикарной и красивейшей женщины рождаются такие же дети", – выразили мнение подписчики.Напомним, в прошлом Алена Хмельницкая состояла в отношениях с Тиграном Кеосаяном. Актриса подарила режиссеру двоих детей: дочерей Александру и Ксению. С 2016 года актриса встречается с бизнесменом Александром Синюшиным. У предпринимателя есть сын от предыдущего брака.