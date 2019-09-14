В Московском Театре на Таганке стартовал 56 сезон. Его открыла премьера мюзикла Последние пять лет. Он основан на современной бродвейской постановке Джейсона Роберта Брауна. На российскую сцену бродвейский хит перенес Алексей Франдетти — двукратный лауреат Золотой маски.

В Московском Театре на Таганке стартовал 56 сезон. Его открыла премьера мюзикла "Последние пять лет". Он основан на современной бродвейской постановке Джейсона Роберта Брауна, которую по достоинству оценили в Америке и Европе. На российскую сцену бродвейский хит перенес Алексей Франдетти — двукратный лауреат "Золотой маски".На сцене – только он, она и история гибели их любви. Джейми – талантливый писатель, во многом благодаря своей музе – возлюбленной Кэти – оказывается на вершине успеха. В это же время девушка, которая мечтает стать успешной актрисой, терпит одну неудачу за другой. Джейми, как может, пытается вернуть подруге веру в себя.То, что в этой истории не будет счастливого финала, становится понятно в первой же сцене. В истории Джейми – время линейное (вначале перед нами влюбленный юноша, а в финале – разочаровавшийся мужчина). Но в истории Кэти часы будто повернулись вспять. Единственный раз герои взаимодействуют только в одной сцене в середине спектакля – день их свадьбы. Для актрисы Марфы Кольцовой такое решение драматурга стало самым сложным испытанием."В обычном спектакле все начинается с какого-то яркого момента и идет уже туда – в конец, — говорит Марфа Кольцова, исполнительница главной роли. — Не могу сказать, что было прям супер-тяжело, но какие-то моменты, конечно, были. Потому что настраиваешься на спектакль, волнуешься, а состояние должно быть все – спокойное, трагедия, финал. То есть сыграй финал в начале".Десяток локаций и пять лет жизни двух человек вместили в такое скромное пространство. Бродвейскую сценографию в театре на Таганке решили не брать, а разработали свою. Автор мюзикла, композитор Джейсон Роберт Браун, в основу сюжета положил свою историю расставания с любимой. Если посмотреть голливудскую экранизацию мюзикла, появится ощущение, что всю вину за расставание драматург перекладывает на героиню. В театре на Таганке решили добавить в материал справедливости."Мы как раз хотели показать и ее правду тоже, — поясняет Павел Левкин, исполнитель главной роли. — Там нет такого, что он весь такой прекрасный, а она ему капает все время на мозг и поэтому ничего не получилось. Мы, наверное, в эту сторону думали"."Уже сейчас у всех ощущение, что пора в отпуск", — рассказывает о подготовке к премьере директор театра Ирина Апексимова. Работа кипит не только над новыми постановками, готовятся к запуску арт-лаборатории. Среди кураторов – продюсер и режиссер Тимур Бемамбетов, а также Эндрю Куинн – во время съемок "Матрицы" он отвечал за спецэффекты. Одним словом, размах – кинематографический."Ну, меня все-таки тянет в кино, — смеется Ирина Апексимова, директор Московского государственного Театра драмы и комедии на Таганке. — Далее — премьера "Тартюфа", далее будет работать Денис Азаров над "Снегурочкой" Островского. Сейчас параллельно пишется пьеса по повести Вероники Ивановой "Спутники" — это был замечательный фильм Фоменко "На всю оставшуюся жизнь". Это очень хотелось бы успеть все выпустить ко Дню Победы".В театре говорят, что решение ставить на малой сцене полноценный мюзикл с живым оркестром – коммерчески рискованное, но оправданное. Предыдущая работа режиссера "Пяти лет назад", Алексея Франдетти — музыкальный спектакль "Суинни Тодд" — принес Театру на Таганке три "Золотые маски".