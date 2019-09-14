Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) принял в ее состав главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна (Реннето) вместе с желающими последовать за ним клириками и приходами. Это было сделано после соответствующего обращения архиепископа Иоанна.

Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) принял в ее состав главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна (Реннето) вместе с желающими последовать за ним клириками и приходами. Это было сделано после обращения архиепископа Иоанна, сообщившего о стремлении большинства клириков и приходов Архиепископии сохранить ее существование посредством вхождения в юрисдикцию РПЦ.Согласно сообщению на сайте Московского патриархата, члены Священного Синода постановили принять архиепископа Иоанна в юрисдикцию Московского Патриархата с титулом "Дубнинский", приняв также всех желающих того и находящихся под его руководством клириков и приходы. Управление упомянутыми приходами поручается архиепископу Дубнинскому Иоанну.По словам архиепископа Иоанна, в ближайшее время состоится собрание представителей этих приходов, которые направят Святейшему Патриарху и Священному Синоду свои предложения относительно канонической формы их организации. Она будет определена, исходя из исторически сложившихся особенностей епархиального и приходского управления, а также богослужебных и пастырских традиций, установленных митрополитом Евлогием (Георгиевским) с учетом условий существования возглавляемого им церковного удела в Западной Европе."Русский экзархат" в Западной Европе был частью Московского патриархата до революционных событий в России. В конце ноября 2018 года Константинополь принял одностороннее решение о роспуске "русского экзархата", а его духовенству и верующим предложили перейти в подчинение местных греческих архиереев. Архиепископия с этим решением не согласилась и теперь обсуждает варианты своего будущего.Архиепископия имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а ее клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.Неделю назад, 7 сентября, "русский экзархат" в Европе на общем собрании в Париже не смог собрать необходимого числа голосов для воссоединения с РПЦ. Большинство участников собрания проголосовало за переход в Московский патриархат, однако, согласно уставу Архиепископии православных приходов русской традиции в Западной Европе, положительное решение может быть принято только если его поддержат две трети проголосовавших. Результаты прошедшего голосования предполагали проведение дальнейших консультаций.Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, протоиерей Николай Балашов тогда заявил, что священнослужители и общины Архиепископии, которые выразят желание перейти в РПЦ, будут в нее приниматься. "Сколько их, какая организационная форма будет наиболее соответствовать новой ситуации, предстоит определить", — добавил он.