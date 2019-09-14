Украинский президент Владимир Зеленский ненадолго вернулся на сцену и сыграл самого себя в мизансцене студии Квартал-95.

Украинский президент Владимир Зеленский ненадолго вернулся на сцену и сыграл самого себя в мизансцене студии "Квартал-95". Выступление прошло накануне, в кулуарах форума "Ялтинская европейская стратегия", сообщает телеканал "Россия 24".На форуме присутствовало высшее руководство страны, но прессу не допустили. Актеры "Квартала-95" изображали украинских политиков. Зеленский выступил в паре с Юрием Великим, который сейчас занимает его место в труппе. Они представили небольшую комическую импровизацию.