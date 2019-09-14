В Великобритании ищут золотой унитаз – его похитили из Бленхеймского дворца, в котором родился Уинстон Черчилль.

Унитаз сделан из 18-каратного золота, его стоимость составляет около миллиона фунтов стерлингов. Сантехника выполняла функцию арт-объекта – присутствовала во дворце в качестве инсталляции на художественной выставке, при этом унитазом можно было воспользоваться.Золотой унитаз украли рано утром в субботу, и, поскольку он был подключен к канализации, кража принесла не только денежный ущерб, но и привела к затоплению, передает РИА Новости.Уже задержан один подозреваемый, но произведение искусства пока не найдено. Из-за инцидента дворец закрыли как минимум до конца рабочего дня.