Владимир Зеленский пока не готов сдавать свои позиции. О коварном плане действующего президента Украины рассказал главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов.

Владимир Зеленский пока не готов сдавать свои позиции. О коварном плане действующего президента Украины рассказал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.В октябре состоится встреча "нормандской четверки", на которой лидеры России, Германии, Франции и Украины обсудят проблему выполнения минских соглашений. По мнению экспертов, Владимир Зеленский будет на этом саммите "один против трех": Ангела Меркель и Эммануэль Макрон поддержат Москву.Украинский лидер догадывается о "заговоре" против него и готов дать отпор. В конце сентября президент встретится с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом. В лице американского коллеги он надеется обрести союзника. Вместе с бизнесменом Владимир Зеленский будет готовиться нанести удар Владимиру Путину."Трамп готов попосредничать. Зеленский пытается его разыграть против тандема Макрон-Меркель, склонных к компромиссу с Россией в украинском досье. США не склонны (как я понимаю)", – приводит слова главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова издание "ПолитНавигатор".Материал дополняется.