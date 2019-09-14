Шоумен сделал видеоответ Ксении Собчак. Андрей Малахов опубликовал его на своей странице Инстаграм.

Шоумен сделал видеоответ Ксении Собчак. Андрей Малахов опубликовалего на своей странице "Инстаграм".В кадре телеведущий лежит в ванне вместе с женой НатальейШкулевой. Андрей Малахов параллельно говорит с кем-то по телефону."Да, моя дорогая. Ты знаешь, сколько у него было таких, какты", – говорит шоумен в трубку и завершает разговор. После в объектив камерыпопадают детские игрушки, плавающие в воде и пене.Таким необычным способом Андрей Малахов отреагировал натизер нового шоу Ксении Собчак, которое скоро появился на экранах. Как сообщаютанонимные источники, журналистка станет ведущей проекта "Пусть говорят" Первогоканала. Эта программа является прямым конкурентом ток-шоу "Прямой эфир"Малахова, которое выходит на "России 1".В анонсе шоу Ксения Собчак нежится в ванне и говорит помобильному. "Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, откоторого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь", – хвастаетсятеледива собеседнику.Отметим, что тизер программы появился прямоперед ее свадьбой с режиссером Константином Богомоловым. Как сообщалось,генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его супруга Софья были вчисле гостей торжества. Малахов же был свидетелем во время венчания пары.К слову, 12 лет вел ток-шоу "Пусть говорят".В 2017 году он ушел с Первого канала в ВГТРК. Его место занял телеведущийДмитрий Борисов, который ведет программу по настоящее время.