Шоумен сделал видеоответ Ксении Собчак. Андрей Малахов опубликовал
его на своей странице Инстаграм.
Шоумен сделал видеоответ Ксении Собчак. Андрей Малахов опубликовал
его на своей странице "Инстаграм".
В кадре телеведущий лежит в ванне вместе с женой Натальей
Шкулевой. Андрей Малахов параллельно говорит с кем-то по телефону.
"Да, моя дорогая. Ты знаешь, сколько у него было таких, как
ты", – говорит шоумен в трубку и завершает разговор. После в объектив камеры
попадают детские игрушки, плавающие в воде и пене.
Таким необычным способом Андрей Малахов отреагировал на
тизер нового шоу Ксении Собчак, которое скоро появился на экранах. Как сообщают
анонимные источники, журналистка станет ведущей проекта "Пусть говорят" Первого
канала. Эта программа является прямым конкурентом ток-шоу "Прямой эфир"
Малахова, которое выходит на "России 1".
В анонсе шоу Ксения Собчак нежится в ванне и говорит по
мобильному. "Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, от
которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь", – хвастается
теледива собеседнику.
Отметим, что тизер программы появился прямо
перед ее свадьбой с режиссером Константином Богомоловым. Как сообщалось,
генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его супруга Софья были в
числе гостей торжества. Малахов же был свидетелем во время венчания пары.
К слову, 12 лет вел ток-шоу "Пусть говорят".
В 2017 году он ушел с Первого канала в ВГТРК. Его место занял телеведущий
Дмитрий Борисов, который ведет программу по настоящее время.