Североатлантический альянс в рамках своей новой военной стратегии будет экспериментировать для противодействия многомерным и многодоменным вызовам, чтобы сохранить свое военное превосходство перед противниками - как потенциальными, так и реальными. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО - маршал авиации Стюарт Пич.

Североатлантический альянс в рамках своей новой военной стратегии будет "экспериментировать для противодействия многомерным и многодоменным вызовам", чтобы сохранить свое военное превосходство перед противниками — как потенциальными, так и реальными. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО — маршал авиации Стюарт Пич.В мае этого года новая военная стратегия НАТО прошла одобрение Военного комитета — основного военного органа альянса. Сообщалось, что она направлена на адаптацию к меняющимся вызовам безопасности и определение путей эффективного сдерживания.Поручение о внесении изменений в военную стратегию НАТО было сформировано в 2017 году. До принятия новой стратегии НАТО руководствовалось в своей деятельности Стратегической концепцией Североатлантического союза, принятой главами государств и правительств на саммите Североатлантического альянса в Лиссабоне 19-20 ноября 2010 года.Новая военная стратегия, подписанная впервые с 1967 года — закрытый документ, ее конкретные направления не раскрываются. Однако некоторые из положений стратегии маршал Пич приоткрыл, выступая на совещании в Словении. По его словам, новая военная стратегия поддерживает три основные задачи НАТО: коллективную оборону, кризисное управление и совместную безопасность. На совещании будут обсуждаться вопросы сдерживания и обороны в евроатлантическом регионе, а также концепции ведения боевых действий, передает РИА Новости.