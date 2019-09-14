В Югорске и Климовске стартовала программа 2-го тура чемпионата России по мини-футболу (футзалу) в Суперлиге. Фавориты турнира играли дома и если Газпром-Югра выиграл свой матч, то клуб КПРФ неожиданно уступил Норильскому Никелю.

В Югорске и Климовске стартовала программа 2-го тура чемпионата России по мини-футболу (футзалу) в Суперлиге. Фавориты турнира играли дома и если "Газпром-Югра" выиграл свой матч, то клуб КПРФ неожиданно уступил "Норильскому Никелю".Матч в подмосковном Климовске, где принимают соперников "коммунисты", получился упорным. Серебряные призеры предыдущего первенства не смогли устоять против еще одного признанного авторитета Суперлиги и проиграли – 2:3.В то же время лидеры турнира из "Газпрома-Югры" без излишнего волнения справились с соперниками из "Динамо-Самары" – 3:0. В субботу, 14 сентября, в рамках 2-го тура дебютанты высшего дивизиона из "Беркута" встретятся с "Новой Генерацией", а чемпионы страны из "Тюмени" примут "Синару".