В Русской православной церкви слухи о миллионных зарплатах священников назвали фантастикой. Реальные зарплаты священников в 10—50 раз ниже, сообщил в эфире программы Церковь и мир на телеканале Россия 24 митрополит Волоколамский Иларион.

В Русской православной церкви слухи о миллионных зарплатах священников назвали фантастикой. Реальные зарплаты священников в 10—50 раз ниже, сообщил в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" митрополит Волоколамский Иларион.Даже в московских приходах в зависимости от расположения и количества прихожан зарплаты священников составляют 20—40 тысяч рублей в месяц. В регионах и особенно сельской местности зарплаты священнослужителей и того меньше."Иногда священники живут не просто скромно, а очень бедно", — пояснил митрополит, однако отметил, что у священника есть и доход от совершаемых треб: крещения, венчания, освящения, отпевания. Причем точных расценок не существует, священники если и озвучивают конкретные цифры, то называют их рекомендуемыми пожертвованиями. Однако если человек не может заплатить, священнослужитель никогда не откажет в крещении, отпевании или венчании.Также Иларион прокомментировал недавно озвученные результаты опроса россиян, показавшие, что 37% россиян 18—24 лет считают себя неверующими. Митрополит не согласен с утверждениями о том, что такие показатели можно называть кризисом веры."Если 37% неверующих, значит, 63% верующих. А это большинство", — заявил Иларион. Он считает, что с возрастом неверующие могут изменить свои убеждения, так как приход к вере часто связан с жизненным опытом, с каким-то кризисом: потерей близких, тяжелой болезнью или тяжелой ситуацией в семье.