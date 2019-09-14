Сбор российских экономистов. Московский финансовый форум. Организаторы - Минфин и мэрия Москвы. Именно редакцию Вестей в субботу попросили промодерировать его пленарную сессию, где выступал премьер-министр Медведев.

Сбор российских экономистов. Московский финансовый форум. Организаторы — Минфин и мэрия Москвы. Именно редакцию "Вестей в субботу" попросили промодерировать его пленарную сессию, где выступал премьер-министр Медведев.Дискуссия – жаркая, ибо все вроде бы хорошо, но роста нет. Когда же его ждать и за счет чего? Не будем пересказывать то, что уже было в новостях. Покажем то, что было в кулуарах, когда мы попросили участников в три минуты понятным всем языком сформулировать то, о чем они два часа говорили потом коллегам-финансистам.- Некоторые называют картину в экономике чуть ли не идиллической. Стабильный курс, рост рейтингов — все вроде хорошо. А роста нет. Что надо сделать, чтобы он пошел?- Во-первых, рост есть. Он невысокий, — сказал министр экономического развития Максим Орешкин.- 1,7%.- 1,7-2%. Мы где-то в этом диапазоне находимся последний год. А второе, что надо делать, — больше инвестировать. Здесь других рецептов нет.- Сергей Семенович, 20% рост инвестиций в Москве, в стране — 0,6%. Вы-то за счет чего эти 20% обеспечиваете?- У нас за последние годы объем инвестиций в два раза увеличился. Когда развивается инфраструктура — транспортная, социальная — то и бизнес вкладывается. Если этого нет, вложений в инфраструктуру, то в Москве был бы коллапс полный. И это не только приток, это отток был бы инвестиций, — подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.- Что можно сделать, чтобы подстегнуть рост?- Две вещи, на мой взгляд, самые важные: создать мотивацию для существенного роста частных инвестиций и повышать доходы населения, — считает председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.- Надо, чтобы банки не зажимали, не сжимались, дать возможность им больше кредитовать по более дешевым ставкам, но не по нулевым, конечно. Потому что когда нулевые, это смерть тоже для экономики, — пояснил глава ВТБ Андрей Костин.- Антон Германович, как стимулировать рост? Что же нужно все-таки сделать сейчас, чтобы от 1,7% прийти к чему-то повыше, поинтереснее на фоне тем более таких хороших результатов в макроэкономике?- Мы говорим о том, что нам нужен рост за счет частных денег. Деньги есть, почти 30 триллионов лежат в депозитах. И мы на связи с бизнесом и понимаем, что ему нужно. А что ему нужно? Ему нужно стабильные прогнозируемые условия. Подготовили соответствующий законопроект — в правительстве он согласован — который дает гарантии неизменности условий. Это не только законодательство, техническое регулирование, — сказал министр финансов Антон Силуанов. — Закон о защите поощрения капиталовложений. Там даже дается отсрочка на несколько лет для введения регуляторных изменений, которые негативно влияют на бизнес.- К сожалению, после первого года исполнения нацпроектов пока негативные тенденции завернуть не удалось. Темп экономического роста даже снизился в этом году. Реальные доходы населения тоже снизились. Объем инвестиций в процентах к ВВП практически не вырос, — отметил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.- За исключением Москвы.- Москва — это крупный город.- Я бы подискутировал по этому поводу в силу того, что мы постоянно пользуемся какими-то странными цифрами. То есть у нас растет подоходный налог у всех регионов — и в Москве, и в стране в целом. Налог на прибыль огромными темпами растет. Но при этом у нас нет роста экономики. Мы пользуемся негодными цифрами Росстата, которые вообще не корреспондируют с фактическими данными того же ФНС и так далее. И вокруг этого строим свою логику. Давайте мы оторвемся от негодных данных и все-таки перейдем к более серьезным показателям, — сказал Сергей Собянин.- Даже Дмитрий Анатольевич в интервью "Вестям" сказал, что "у нас все-таки инвестиционный климат отравлен". Он буквально так сказал. И он в том числе и санкционным режимом отравлен, и недостаточно качественными решениями в части инвестиционного климата правительства, — считает Кудрин.- На самом деле все зависит от регионов. Вот в Москве, например, не то что отравлен — дышать хочется. И регионы тоже должны "выстрелить", свою лепту внести. Потому что без регионов решить программу роста не получится, — заявил Антон Силуанов.- Здесь я поддержу, — согласился Алексей Кудрин.